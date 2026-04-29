Покинувший психбольницу Позов заявил, что не лечился от алкогольной зависимости

Мужчина разоткровенничался

История со скандальной госпитализацией Дмитрия Позова мгновенно обросла слухами, так что артисту пришлось публично оправдываться. Участник шоу "Импровизаторы", который весной прошлого года покинул психбольницу, заявил, что разговоры о якобы лечении от алкоголизма не имеют ничего общего с реальностью.

В недавнем интервью он объявил, что был удивлен подобными публикациями в медиа. Комик подчеркнул, что никогда не говорил о проблемах со спиртным и никакой зависимости у него нет, как и не было никакого "рехаба", о котором писали на просторах интернет-пространства.

Комик предположил, что подобные слухи появились неслучайно. По его оценке, в российском обществе до сих пор с трудом воспринимают тему психического здоровья, и лечение депрессии часто пытаются объяснить чем-то более привычным, вроде алкоголя.

Ранее артист уже рассказывал, как проходило его лечение. Он провел в клинике около двух недель, проходил медикаментозную терапию, ежедневно общался со специалистами и посещал дополнительные процедуры, включая физиотерапию.

