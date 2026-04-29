Покинувший психбольницу Позов заявил, что не лечился от алкогольной зависимости

Фото: www.unsplash.com
Мужчина разоткровенничался

История со скандальной госпитализацией Дмитрия Позова мгновенно обросла слухами, так что артисту пришлось публично оправдываться. Участник шоу "Импровизаторы", который весной прошлого года покинул психбольницу, заявил, что разговоры о якобы лечении от алкоголизма не имеют ничего общего с реальностью.

В недавнем интервью он объявил, что был удивлен подобными публикациями в медиа. Комик подчеркнул, что никогда не говорил о проблемах со спиртным и никакой зависимости у него нет, как и не было никакого "рехаба", о котором писали на просторах интернет-пространства.

Комик предположил, что подобные слухи появились неслучайно. По его оценке, в российском обществе до сих пор с трудом воспринимают тему психического здоровья, и лечение депрессии часто пытаются объяснить чем-то более привычным, вроде алкоголя.

Ранее артист уже рассказывал, как проходило его лечение. Он провел в клинике около двух недель, проходил медикаментозную терапию, ежедневно общался со специалистами и посещал дополнительные процедуры, включая физиотерапию.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей