Оксимирон* оскандалился перед фанатами из-за отмены концерта в США

За день до мероприятия те узнали, что выступление отменяется, и остались ни с чем

Рэпер Оксимирон* угодил в крупный скандал. За день до запланированного выступления в Майами на сайте площадки появилось сообщение об отмене. Озвученная причина – "проблемы со здоровьем" у артиста.

Фанаты, многие из которых прилетели из других стран и городов, остались ни с чем. При этом на следующий день бодрый и здоровый рэпер засветился на Таймс-сквер в Нью-Йорке, где записал приглашение на свой следующий концерт.

Поклонники пришли в сильное недовольство. Особенно те, кто уже "съел" аргумент о плохом самочувствии во время отмены мирового тура в 2025 году. Теперь они подозревают, что настоящая причина – неполный зал. Мол, рэпер просто не смог собрать площадку (так уже было с Вашингтоном в 2023-м) и "слил" город. Билеты на эту "акцию" многие хранили еще с прошлого несостоявшегося тура.

Ранее СМИ писали, что Оксимирон* практически не берется за частные мероприятия, отказываясь выступать перед бывшими соотечественниками даже на нейтральных территориях. Ценник на его выступления стартует от 50 тысяч евро. За последние два года он лишь единожды появился на одной закрытой вечеринке за пределами РФ.

*признан иностранным агентом решением Минюста