МИД Италии официально отреагировал на грубые слова Соловьева о Мелони

Владимир Соловьев. Кадр: YouTube
Итальянские власти крайне недовольны

Дипломатический скандал вспыхнул между Россией и Италией после резких высказываний телеведущего Владимира Соловьева. В Риме решили бурно отреагировать на ситуацию и даже вызвали российского посла Алексея Парамонова в МИД, где выразили жесткое недовольство словами шоумена в адрес премьер-министра Джорджи Мелони.

Глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни объявил, что считает дерзкие высказывания звезды ТВ недопустимыми и оскорбительными. Шумиха поднялась из-за слов Соловьева, прозвучавших в эфире его программы. Шоумен обвинил Мелони в "фашизме", предательстве собственных избирателей и даже в измене Дональду Трампу, которому она ранее демонстрировала лояльность. В Риме такие формулировки восприняли очень болезненно и решили поднять международный скандал.

Сам Парамонов отреагировал на вызов с явным скепсисом. Он отметил, что воспринимает происходящее как попытку искусственно раздуть международный конфликт на пустом месте – эмоциональные высказывания журналистов не должны трактоваться как официальная позиция государства.

Посол также подчеркнул, что российская сторона никогда не реагировала на заявления итальянских медийных фигур подобным образом и не использовала их как повод для информационных кампаний против Италии.

Источник: РИА "Новости"
