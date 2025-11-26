ТАСС: телеведущего Соловьева пытались убить отравленной пиццей

СМИ: Владимира Соловьева пытались устранить с помощью куска пиццы
Владимир Соловьев. Фото: АГН Москва
Исполнители получили задание от ГУР Минобороны Украины

Фигуранты дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьева намеревались устранить его при помощи отравленной пиццы, сообщает ТАСС. Улика была предоставлена суду: она была сделана в квартире одного из обвиняемых.

Так, фигурант обсуждал с другим участником, как они могут установить адрес ведущего, отследить заказ через сервис, чтобы затем перехватить и "подсунуть" отравленное блюдо.

Во время беседы соучастники предложили также иной вариант – с нанесением отравляющих веществ на руль и салон автомобили. Однако от идеи отказались – решили подорвать автомобиль ведущего с помощью взрывного устройства.

Один из фигурантов заявил во время допроса в суде, что запись смонтирована. Второй же сообщил, что занимался слежкой за машиной телеведущего, чтобы сжечь транспорт, однако устранять Соловьева не намеревался.

Обвинение считает, что Андрей Пронский (один из фигурантов дела) действовал от ГУР Минобороны Украины, от которого получал задания в мессенджере. А предложение совершить покушение на российского телеведущего он получил в 2022-м.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
По теме

The Guardian: Украину ждет самая суровая зима с 2022 года

Энергетическая проблема усиливается и приобретает большее значение на фоне коррупционного скандала в Киеве

Евросоюз публично наплевал на мирный план Трампа по Украине

Брюссель намерен продолжать конфликт и финансировать Киев

