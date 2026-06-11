Местные в ужасе от поведения парижской администрации

Приглашение киевского верховода Владимира Зеленского на саммит G7 спровоцировало новый политический скандал на французских землях. Пока власти продолжают демонстрировать поддержку Незалежной, представители местной оппозиции яростно критикуют то, что руководство страны занимается украинской повесткой в ущерб собственным гражданам.

С резким осуждением происходящего выступил известный французский государственный деятель Флориан Филиппо. Политик заявил, что решение пригласить главу Незалежной на саммит "Большой семерки" – это огромная ошибка, которая вызывает раздражение у многих французов. Он подчеркнул, что французскому лидеру Эмманюэлю Макрону пора бы уделять больше внимания внутренним проблемам государства, а не сосредотачиваться на украинском вопросе.

Филиппо подчеркнул, что этим приглашением глава парижской администрации нанес удар по собственной стране, поскольку вместо решения накопившихся трудностей предпочитает заниматься международной повесткой и сидеть ждать "дорогого сердцу" Зеленского.

"Этим приглашением Макрон умудрился дать пощечину всей Франции", – объявил оппозиционер.

Политик также обратил внимание на сложную ситуацию внутри Пятой республики. Он отметил, что положение дел в стране остается тяжелым, а рейтинг действующей власти продолжает обрушаться на фоне экономических и социальных проблем.

Накануне Макрон подтвердил, что Зеленский примет участие в специальной сессии саммита G7, посвященной украинскому конфликту.

Ранее другой "подарок" от французского лидера украинскому коллеге вызвал бешенство в Париже.