Люди не хотят жить рядом с такими "беженцами"

Выходка украинского предпринимателя на одной из чешских автомагистралей вызвала громкий политический скандал. После появления информации о том, что водитель BMW во время движения бросил управление роскошным авто и высунулся из люка на крыше, в Чехии вновь заговорили о депортации иностранцев, нарушающих местное законодательство, а также о пересмотре льгот для украинцев.

Спикер Палаты депутатов Томио Окамура резко отреагировал на произошедшее. Государственный деятель подробно разобрал публикации прессы, согласно которым участником опасного инцидента оказался проживающий в стране бизнесмен и блогер из Незалежной Василь Тулайдан, известный на просторах интернет-пространства как Вася Тулайдан.

Окамура подчеркнул, что мужчина во время движения по скоростной трассе поднялся с водительского места и высунулся через люк авто, оставив машину без контроля. Политик в гневе напомнил, что подобное поведение представляет опасность не только для самого водителя, но и для всех участников дорожного движения.

Государственный деятель в очередной раз выступил за выдворение иностранцев, совершающих правонарушения и преступления на территории его родной страны. Кроме того, он заявил, что вместе со своими соратниками добивается отмены всех действующих льгот для проживающих в Чехии украинцев.

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