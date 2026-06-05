Чешский политик Окамура возмутился поведением украинского бизнесмена

Поведение украинского бизнесмена спровоцировало истерику в Чехии
Чехия. Фото: www.unsplash.com
Люди не хотят жить рядом с такими "беженцами"

Выходка украинского предпринимателя на одной из чешских автомагистралей вызвала громкий политический скандал. После появления информации о том, что водитель BMW во время движения бросил управление роскошным авто и высунулся из люка на крыше, в Чехии вновь заговорили о депортации иностранцев, нарушающих местное законодательство, а также о пересмотре льгот для украинцев.

Спикер Палаты депутатов Томио Окамура резко отреагировал на произошедшее. Государственный деятель подробно разобрал публикации прессы, согласно которым участником опасного инцидента оказался проживающий в стране бизнесмен и блогер из Незалежной Василь Тулайдан, известный на просторах интернет-пространства как Вася Тулайдан.

Окамура подчеркнул, что мужчина во время движения по скоростной трассе поднялся с водительского места и высунулся через люк авто, оставив машину без контроля. Политик в гневе напомнил, что подобное поведение представляет опасность не только для самого водителя, но и для всех участников дорожного движения.

Государственный деятель в очередной раз выступил за выдворение иностранцев, совершающих правонарушения и преступления на территории его родной страны. Кроме того, он заявил, что вместе со своими соратниками добивается отмены всех действующих льгот для проживающих в Чехии украинцев.

Ранее у главы МИД Литвы начались проблемы из-за России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

В Британии забили тревогу после атаки на Петербург: Киеву задали неудобный вопрос

Киевский режим повышает ставки

"Вали к себе, придурок!" Поляки накинулись на главу МИД Украины после скандала

Люди больше не могут молчать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей