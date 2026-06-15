Лжекомпания "Рога и копыта" выбилась в лидеры рейтинга сервиса hh.ru

Лжекомпания "Рога и копыта" выбилась в лидеры рейтинга сервиса hh.ru
Фото: pxhere.com
Необычный эксперимент привел к неожиданному результату

Фиктивная компания "Рога и копыта" сумела попасть в число лидеров рейтинга работодателей сервиса HeadHunter. Об этом рассказала группа IT-предпринимателей и маркетологов, опубликовавших результаты своего эксперимента на платформе VC.ru.

Для проверки системы авторы проекта создали несуществующее digital-агентство Horns and Hooves ("Рога и копыта"). Описание компании полностью сгенерировал искусственный интеллект. Согласно созданной легенде, агентство якобы состояло из бывших топ-менеджеров крупных компаний, обладало собственной клиентской базой и активно развивалось, но испытывало нехватку сотрудников.

Авторы эксперимента сообщили, что для правдоподобности создали сайт компании, страницы в социальных сетях, блог, карточку работодателя на hh.ru и профили на сайтах с отзывами. При этом весь контент, включая тексты для сайта и карточек компании, генерировался искусственным интеллектом.

Для регистрации в рейтинге работодателей использовалось юрлицо-банкрот, также были заполнены все остальные необходимые пункты. В итоге Horns and Hooves прошла проверку сервиса, получив галочку "Данные подтверждены".

Для продвижения в рейтинге организаторы использовали ботов, которые формировали анкеты удовлетворенности сотрудников, оценки работодателя и отзывы от якобы бывших работников. Голосование продолжалось около шести месяцев, в течение которых создатели проекта поддерживали видимость деятельности компании.

"Для этого мы создали для реалистичности порядка 20 вакансий на HH.ru и отработали более 2700 заявок от соискателей, перед кем мы как раз реально хотим искренне извиниться за то, что ввели их в заблуждение, когда они рассматривали "Рога и Копыта" как потенциальное перспективное место работы", – сказано в статье.

По итогам эксперимента в январе этого года Horns and Hooves вошла в двадцатку лучших среди 600 небольших компаний, а также заняла первое место среди 1792 участников рейтинга в категории "Самые лояльные сотрудники".

Источник: VC.RU ✓ Надежный источник

"Дал пощечину": во Франции вспыхнул скандал из-за Зеленского

Местные в ужасе от поведения парижской администрации

ВСУ устроили чудовищную провокацию с трупами солдат

У боевиков нет ничего святого

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей