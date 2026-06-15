Лжекомпания "Рога и копыта" выбилась в лидеры рейтинга сервиса hh.ru

Необычный эксперимент привел к неожиданному результату

Фиктивная компания "Рога и копыта" сумела попасть в число лидеров рейтинга работодателей сервиса HeadHunter. Об этом рассказала группа IT-предпринимателей и маркетологов, опубликовавших результаты своего эксперимента на платформе VC.ru.



Для проверки системы авторы проекта создали несуществующее digital-агентство Horns and Hooves ("Рога и копыта"). Описание компании полностью сгенерировал искусственный интеллект. Согласно созданной легенде, агентство якобы состояло из бывших топ-менеджеров крупных компаний, обладало собственной клиентской базой и активно развивалось, но испытывало нехватку сотрудников.

Авторы эксперимента сообщили, что для правдоподобности создали сайт компании, страницы в социальных сетях, блог, карточку работодателя на hh.ru и профили на сайтах с отзывами. При этом весь контент, включая тексты для сайта и карточек компании, генерировался искусственным интеллектом.

Для регистрации в рейтинге работодателей использовалось юрлицо-банкрот, также были заполнены все остальные необходимые пункты. В итоге Horns and Hooves прошла проверку сервиса, получив галочку "Данные подтверждены".

Для продвижения в рейтинге организаторы использовали ботов, которые формировали анкеты удовлетворенности сотрудников, оценки работодателя и отзывы от якобы бывших работников. Голосование продолжалось около шести месяцев, в течение которых создатели проекта поддерживали видимость деятельности компании.

"Для этого мы создали для реалистичности порядка 20 вакансий на HH.ru и отработали более 2700 заявок от соискателей, перед кем мы как раз реально хотим искренне извиниться за то, что ввели их в заблуждение, когда они рассматривали "Рога и Копыта" как потенциальное перспективное место работы", – сказано в статье.

По итогам эксперимента в январе этого года Horns and Hooves вошла в двадцатку лучших среди 600 небольших компаний, а также заняла первое место среди 1792 участников рейтинга в категории "Самые лояльные сотрудники".