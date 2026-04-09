Вильнюс принял в отношении Гальдикаса репрессивные меры

Заместитель министра здравоохранения Литвы Арномедас Гальдикас поплатился за свои сомнения. Во время интервью он не сразу ответил на вопрос о принадлежности Крыма – пришлось переспрашивать несколько раз. Этого хватило, чтобы литовская власть пришла в ярость и приняла репрессивные меры в отношении Гальдикаса.

"Я не несу ответственности за эту политическую ситуацию. Я не знаю, кому принадлежит Крым", – ответил Гальдикас.

Премьер Литвы Инга Ругинене назвала ситуацию "неприемлемой". Глава Минздрава Мария Якубаускене объявила: чиновника отправляют работать на Украину.

"Еще вчера я сказала ему, что придется поехать на Украину", – заявила министр.

Кроме того, Гальдикас получил строгое предупреждение. Чиновник отправится на курсы по коммуникации, для него также установили испытательный срок в общении с прессой.

Куда именно пошлют провинившегося заместителя и чем он там будет заниматься, Якубаускене не уточнила. Но, судя по всему, работа на Украине в нынешних условиях – не подарок, а ссылка.

Это не первый случай, когда чиновника наказывают за высказывания о спорных территориях. В ноябре прошлого года министр по делам Окинавы и северных территорий Японии Хитоси Кикавада угодил в скандал после слов о Курилах. Он назвал российские острова "самым близким местом" к Японии, что многие восприняли как признание их принадлежности России. Чиновнику объявили выговор, но увольнять не стали.