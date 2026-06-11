Республика оказалась на краю пропасти

Украина стремительно приближается к финансовой пропасти, и даже западные союзники уже бьют тревогу. Американские аналитики пришли к выводу, что без долгосрочного мирного урегулирования Киев рискует столкнуться с серьезнейшим долговым кризисом, выбраться из которого будет практически невозможно.

Такой вывод содержится в докладе солидного американского аналитического центра Stratfor. Эксперты отмечают, что многомиллиардная западная помощь пока позволяет киевским верховодом удерживаться на плаву, однако бесконечно такая схема работать не сможет.

Авторы исследования указали, что при отсутствии устойчивого мира Незалежная продолжит тратить колоссальные средства на обслуживание военной машины, сохраняя критическую зависимость от иностранных кредитов и финансовой поддержки. Одновременно будут расти риски, связанные с обслуживанием накопленного госдолга.

Дополнительную угрозу представляют требования международных финорганизаций. Эксперты предупреждают, что затягивание реформ, на которых настаивает МВФ, может осложнить получение дальнейшей помощи. При этом огромные расходы на содержание военного бюджета уже становятся непосильным бременем для экономики страны.

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