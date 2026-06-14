Виктория Боня рассказала, что в молодости сделала аборт

Виктория Боня рассказала, что в молодости сделала аборт
Виктория Боня. Фото: соцсети
На тяжелое решение повлияла позиция ее тогдашнего парня

Виктория Боня откровенно рассказала о драме, которая произошла с ней в юности. Любимица публики призналась, что в 18 лет прервала беременность после того, как мужчина, до этого обещавший ей любовь и поддержку, потребовал избавиться от ребенка.

Звезда рассказала, что в то время уже жила вместе с возлюбленным и была уверена в серьезности отношений. Однако вскоре после того, как тест подтвердил беременность, ситуация резко изменилась. Мужчина, который ранее пафосно говорил о будущем ребенке как о символе их любви, настоял на аборте.

Звезда социальных сетей тогда пережила сильное потрясение и не знала, как поступить. За советом она обратилась к матери, но родительница подчеркнула, что окончательное решение ей придется принимать самостоятельно.

Боня призналась, что этот период оказался одним из самых болезненных в ее жизни. Сегодня она считает, что события сложились именно так, как должны были, ведь ее жизнь могла пойти совсем по иному пути, если бы малыш родился. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник

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