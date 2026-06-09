Бородин публично раскритиковал Сашу Бортич

Общественник Бородин вывел Сашу Бортич на чистую воду
Саша Бортич. Кадр: соцсети
Активист набросился на актрису

Известный российский общественник Виталий Бородин выступил с жесткой критикой в адрес актрисы Саши Бортич, обвинив ее в двойных стандартах и потребовав доказать свою позицию не словами, а конкретными действиями.

Активист обратил внимание на то, что нынешний публичный образ знаменитости не совпадает с ее прежними заявлениями и поступками. В подтверждение своих слов он опубликовал архивную видеозапись с участием актрисы, которая, как считает общественник, свидетельствует о ее симпатиях к оппозиционным взглядам – на ролике звезда призывала россиян выходить на митинги.

Отметим, девушка не является профессиональной актрисой, однако получила широкую известность благодаря ролям в популярных фильмах и сериалах. Она активно участвует в светской жизни и регулярно появляется в медиапространстве.

Бородин заявил, что артистке следует подтвердить свою лояльность властям и стране реальными делами. Он призвал ее оказать помощь российским военнослужащим и принять участие в сборе гуманитарной поддержки.

"Отдай долг стране, которая тебя кормит", – обратился мужчина к звезде.

Кроме того, общественник заявил, что если актриса действительно изменила свои взгляды, то ей давно следует это доказать.

Ранее звезда объявила о паузе в карьере.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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