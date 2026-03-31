Саша Бортич объявила о паузе в актерской карьере

Возлюбленная Давида Сократяна говорит, что не может прыгать "из мотора в мотор"

Актриса Саша Бортич, известная по фильму "Холоп", заявила, что приостанавливает съемки в кино. Об этом она рассказала на премьере фильма "В Хогвартс я не попал".

"Я сейчас не работаю, я теперь диджей. Вожу ребенка в сад, гуляю с собакой. Такая лайф. Невозможно из мотора в мотор прыгать", – поделилась артистка.

По ее словам, обеспечением семьи сейчас занимается возлюбленный Давид Сократян. Слухи об их романе появились еще летом 2025 года, когда Бортич опубликовала в соцсетях романтические снимки с коллегой по цеху. Тогда актриса иронично назвала кадры "рекламной съемкой", но поклонники расценили их как подтверждение отношений.

У 30-летней Бортич за плечами два брака и сын. Сейчас она сосредоточена на семье и новом увлечении – диджеинге, а не на кинокарьере.

Кстати, свое увлечение диджеингом Саша объяснила тем, что сейчас готовится к новым сетам и подбирает треки. Актрису привлекает возможность танцевать под музыку, которая ей полностью подходит.