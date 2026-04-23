Джигурда вызвал Соловьева на дуэль за оскорбление Бони: "Ты нарвался"

"Ты нарвался": Джигурда вызвал Соловьева на дуэль за оскорбление Бони
Блогер считает, что ведущему грозит "кармический бумеранг"

Скандал вокруг Владимира Соловьева и Виктории Бони получил неожиданное продолжение. В конфликт вмешался Никита Джигурда. Артист публично заявил, что телеведущий перешел все границы, оскорбив блогера в эфире.

"Сколько раз я вызывал тебя на ринг, и в этот раз вызываю тебя на дуэль за оскорбление Бони. Ты нарвался на кармический бумеранг, оскорбив Боню. Ты в ее лице реально оскорбил женщин!" – высказался Джигурда на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поводом для скандала стало обращение Бони к президенту РФ, в котором она затронула темы паводков в Дагестане и выброса мазута в Черном море. Соловьев в эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес блогера.

Ситуацию вокруг слов Соловьева прокомментировал и Прохор Шаляпин. Он посоветовал телеведущему привести в порядок ментальное состояние: оскорбления недопустимы – тем более для публичной персоны, отметил Прохор. "Езжай и лечи нервы", – кратко и емко резюмировал певец, уверенный, что оскорбления в адрес женщины не красят публичного человека.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
