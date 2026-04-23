Шаляпин посоветовал Соловьеву "лечить нервы" после оскорблений Бони

Публичный человек должен нести ответственность за сказанное, указал певец

Очередной скандал в отечественном медиапространстве набирает обороты – на этот раз в эпицентре жесткого противостояния оказались люди из совершенно разных миров. Заочная перепалка между телеведущим Владимиром Соловьевым и блогером Викторией Боней спровоцировала волну обсуждений, в которую решил вклиниться певец Прохор Шаляпин.

Артист, известный своей прямолинейностью, не стал подбирать изысканных выражений и фактически выставил диагноз именитому журналисту. Конфликт разгорелся после того, как Соловьев в свойственной ему манере обрушился с критикой на Боню, не стесняясь в эпитетах.

Ответная реакция не заставила себя ждать, однако именно вмешательство Шаляпина придало истории новый оборот. Прохор, всегда остро реагирующий на несправедливость в шоу-бизнесе, счел поведение ведущего непозволительным. Музыкант уверен: подобные вспышки агрессии в адрес женщины не красят публичного человека. И оскорбления в принципе недопустимы.

"Езжай и лечи нервы, – кратко и емко резюмировал Шаляпин, посоветовав оппоненту сменить гнев на милость и заняться собственным ментальным здоровьем.

Стоит отметить, что для Соловьева это далеко не первый случай, когда его резкие высказывания вызывают оторопь у коллег по цеху. Ранее журналист уже оказывался в центре громких разбирательств из-за своих бескомпромиссных оценок.

Пока общественность гадает, последует ли ответная реакция от мастера политических эфиров, Боня продолжает гнуть свою линию, а Шаляпин лишь укрепляет статус главного защитника обиженных дам в светской тусовке.