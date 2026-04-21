Соловьев извиняться перед Боней за слова в эфире : "Не является матом"

Ведущий не считает сказанное оскорблением

Владимир Соловьев вновь высказался о скандале, разгоревшемся после его резких высказываний в адрес Виктории Бони. В эфире передачи "Соловьев Live" телеведущий дал понять, что не намерен приносить извинения блогеру.

По его словам, данная им характеристика не содержит нецензурной лексики. Более того, она основана на реальных фактах – в частности, на записи разговора Бони с пранкерами. В той беседе, утверждает Соловьев, блогер якобы позволяла себе игривые высказывания на тему личной жизни.

Ведущий также сослался на толковый словарь, пояснив, что использованное им слово не является матерным. Он посоветовал критикам лучше знать русский язык, прежде чем делать поспешные выводы.

"Описание характеристики Бони, которое я дал в эфире, и которое вызвало такую радость, во-первых, не является матом", – заявил ведущий.

Помимо этого, Соловьев усомнился в авторстве обращения Бони к президенту. Он предположил, что текст составлял кто-то другой, а сама блогер лишь озвучила его. Телеведущий напомнил, что ранее Боня, по его словам, соглашалась участвовать в различных кампаниях за денежное вознаграждение.

Кстати, Виктория оказалась участницей другого громкого конфликта. Она принесла публичные извинения Ксении Собчак, заявив, что обвиняла журналистку бездоказательно. Ранее блогер заявляла, что против нее якобы собирают компромат. Хотя ранее сообщала, что получила от Ксении список вопросов, в которых речь шла о репутации.