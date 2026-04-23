Ситуация давно вышла из-под контроля американцев

Американские эксперты, комментируя конфликт с Ираном, с тревогой заявляют о том, что ситуация вышла из-под контроля и разворачивается не в пользу Вашингтона. По оценке журнала The National Interest, морская блокада Исламской Республики не только не дала ожидаемого результата, но и усугубила положение американцев, став фактором, который толкает конфликт к дальнейшему обострению.

В публикации отмечается, что из инструмента давления блокада превратилась в элемент эскалации, который открыл для Тегерана дополнительные возможности и в итоге усилил его позиции. Авторы материала констатируют, что время для маневров упущено, и на данном этапе, что бы США еще ни сделали, блокада не принесет им ощутимой выгоды.

"Блокада перестала быть инструментом принуждения и превратилась в еще один шаг на пути эскалации конфликта", – пишут аналитики.

При этом эксперты считают, что рассчитывать на возврат государств Ближнего Востока к прежнему "статусу-кво" больше не приходится. Регион окончательно вышел из равновесия, и ситуация изменилась кардинальным образом.

Несмотря на объявленное две недели назад прекращение огня между Тегераном и Вашингтоном, напряжение сохраняется. Переговоры, прошедшие в Исламабаде, не дали результата, и стороны по-прежнему далеки от реального урегулирования конфликта.

