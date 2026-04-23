TNI: морская блокада США играет на руку Ирану

В США сделали громкое заявление о блокаде Ирана: "Еще один шаг"
Картинка: сгенерировано ИИ
Ситуация давно вышла из-под контроля американцев

Американские эксперты, комментируя конфликт с Ираном, с тревогой заявляют о том, что ситуация вышла из-под контроля и разворачивается не в пользу Вашингтона. По оценке журнала The National Interest, морская блокада Исламской Республики не только не дала ожидаемого результата, но и усугубила положение американцев, став фактором, который толкает конфликт к дальнейшему обострению.

В публикации отмечается, что из инструмента давления блокада превратилась в элемент эскалации, который открыл для Тегерана дополнительные возможности и в итоге усилил его позиции. Авторы материала констатируют, что время для маневров упущено, и на данном этапе, что бы США еще ни сделали, блокада не принесет им ощутимой выгоды.

"Блокада перестала быть инструментом принуждения и превратилась в еще один шаг на пути эскалации конфликта", – пишут аналитики.

При этом эксперты считают, что рассчитывать на возврат государств Ближнего Востока к прежнему "статусу-кво" больше не приходится. Регион окончательно вышел из равновесия, и ситуация изменилась кардинальным образом.

Несмотря на объявленное две недели назад прекращение огня между Тегераном и Вашингтоном, напряжение сохраняется. Переговоры, прошедшие в Исламабаде, не дали результата, и стороны по-прежнему далеки от реального урегулирования конфликта.

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
По теме

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей