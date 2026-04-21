Иран подготовил против США особое оружие возмездия за захват своего корабля

"Розовые дроны": Иран нацелил на флот США оружие возмездия за удар по кораблю
Фото: Vahid Reza Alaei/Wikimedia Commons
Без ответа инцидент не останется

Американские военные взяли под контроль иранское коммерческое судно Touska. Операция прошла в водах Оманского залива. В CENTCOM пояснили, что корабль под флагом Исламской Республики почти шесть часов игнорировал требования о соблюдении морской блокады. В итоге по судну открыли огонь, повредив машинное отделение. Теперь корабль обездвижен, а экипаж находится под стражей на борту.

Официальный Тегеран пока не спешит с ответом. В иранском МИД заявили, что сначала убедятся в безопасности своих граждан. Однако военные уже дали понять, что без ответа инцидент не останется.

На следующий день после захвата ВВС Ирана продемонстрировали новую партию дронов-камикадзе "Шахед-136". Беспилотники выкрасили в ярко-розовый цвет. Таким образом Тегеран почтил память девочек, погибших при ударе США по школе в Минабе.

Заслуженный военный летчик Владимир Попов в разговоре с aif.ru назвал действия американцев демонстрацией силы. По его убеждению, Вашингтон сознательно провоцирует Тегеран, вынуждая его на резкие шаги. Эксперт подчеркнул, что подобные операции в нейтральных водах нарушают международное морское право.

Генерал напомнил, что месяц назад США уже потопили иранский военный корабль в Индийском океане. По его мнению, американцы настроены остановить Исламскую Республику любой ценой. Если корабли США приблизятся к территориальным водам Ирана или Ормузскому проливу, Тегеран незамедлительно нанесет удар, заверил Попов.

Ранее экс-дипломат Час Фриман заявил, что Тегеран сорвал планы Вашингтона. По его словам, администрация Трампа готовила военную вспышку, но иранцы перехватили инициативу, открыв Ормузский пролив для коммерческих судов.

Источник: aif.ru ✓ Надежный источник
По теме

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей