Иран подготовил против США особое оружие возмездия за захват своего корабля

Без ответа инцидент не останется

Американские военные взяли под контроль иранское коммерческое судно Touska. Операция прошла в водах Оманского залива. В CENTCOM пояснили, что корабль под флагом Исламской Республики почти шесть часов игнорировал требования о соблюдении морской блокады. В итоге по судну открыли огонь, повредив машинное отделение. Теперь корабль обездвижен, а экипаж находится под стражей на борту.

Официальный Тегеран пока не спешит с ответом. В иранском МИД заявили, что сначала убедятся в безопасности своих граждан. Однако военные уже дали понять, что без ответа инцидент не останется.

На следующий день после захвата ВВС Ирана продемонстрировали новую партию дронов-камикадзе "Шахед-136". Беспилотники выкрасили в ярко-розовый цвет. Таким образом Тегеран почтил память девочек, погибших при ударе США по школе в Минабе.

Заслуженный военный летчик Владимир Попов в разговоре с aif.ru назвал действия американцев демонстрацией силы. По его убеждению, Вашингтон сознательно провоцирует Тегеран, вынуждая его на резкие шаги. Эксперт подчеркнул, что подобные операции в нейтральных водах нарушают международное морское право.

Генерал напомнил, что месяц назад США уже потопили иранский военный корабль в Индийском океане. По его мнению, американцы настроены остановить Исламскую Республику любой ценой. Если корабли США приблизятся к территориальным водам Ирана или Ормузскому проливу, Тегеран незамедлительно нанесет удар, заверил Попов.

Ранее экс-дипломат Час Фриман заявил, что Тегеран сорвал планы Вашингтона. По его словам, администрация Трампа готовила военную вспышку, но иранцы перехватили инициативу, открыв Ормузский пролив для коммерческих судов.