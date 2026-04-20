Фриман заявил о срыве планов США из-за открытия Ормузского пролива

"Военный взрыв": Иран нанес непредсказуемый удар по США
Картинка: сгенерировано ИИ
Американцы остались в дураках

Развитие ситуации вокруг Ормузского пролива продолжают бурно обсуждать в экспертных кругах разных стран. Так, на Западе заявили, что недавние действия тегеранской администрации неожиданно изменили ход событий и сорвали коварные планы США.

Экс-дипломат из США Час Фриман считает, что решение иранцев открыть пролив для судоходства могло спутать расчеты Белого дома. Аналитик утверждает, что американская сторона рассматривала сценарий силового обострения в самое ближайшее время, однако этот план оказался сорван.

"Администрация Трампа планировала завершить все каким‑то военным взрывом в эти выходные", – сказал политолог.

Эксперт отметил, что точное развитие событий пока предсказать сложно, но сам факт открытия пролива стал важным шагом, который изменил баланс в регионе – Иран поступил мудро и сумел перехватить инициативу.

В целом, позиции Тегерана выглядят более устойчивыми. Специалист указал, что страна обладает значительными запасами нефти вне зоны пролива, что позволяет ей сохранять доходы даже в условиях давления.

Ранее американцы и иранцы договорились о временном прекращении огня сроком на две недели. Впрочем, первый раунд переговоров конкретных результатов не принес. Тем не менее, 17 апреля Иран принял решение открыть Ормузский пролив для коммерческих судов на период действия перемирия, что стало одним из ключевых факторов в текущей ситуации.

Ранее ЧП на авианосцах вблизи Ирана вызвало ужас в США.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
