Дэвис: если США не пойдут на уступки, война с Ираном продолжится

В регионе сохраняется крайне нестабильная ситуация

Обстановка на Ближнем Востоке остается весьма тревожной. После решения Тегерана открыть Ормузский пролив для коммерческих судов в США прозвучали мрачные предупреждения о том, что конфликт может затянуться.

Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис уверен, что без изменения позиции вашингтонской администрации рассчитывать на завершение противостояния не стоит. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий напрямую зависит от готовности американской стороны идти на уступки.

Эксперт убежден, что при отказе от компромиссов и продолжении давления со стороны США боевые действия возобновятся сразу после окончания перемирия. Он также отметил, что Иран абсолютно точно не намерен занимать подчиненную позицию и действовать по указке "хозяев", и в ближайшее время станет ясно, понимают ли это в Вашингтоне.

Ранее тегеранская администрация решила временно открыть Ормузский пролив – проход доступен для коммерческих судов на период перемирия между Израилем и движением "Хезболла".

На этот шаг отреагировал хозяин Овального кабинета Дональд Трамп. Он поблагодарил Иран за открытие маршрута и даже назвал пролив "Иранским", однако при этом не стал отменять ранее введенную блокаду иранских портов, которая действует с 13 апреля.

