Хеннингсен заявил о провале попыток США провести сухопутную операцию в Иране

Американцы рассчитывали на совсем другое развитие событий

Известный западный политолог Патрик Хеннингсен заявил, что попытки командиров ВС США организовать сухопутную операцию на иранских землях закончились абсолютным провалом. По его оценке, вашингтонская администрация уже пробовала прощупать почву для такого сценария, однако столкнулась с серьезным противостоянием и была вынуждена отступить.

Эксперт убежден, что в нынешних условиях американцы вряд ли рискнут вводить войска на территорию Ирана. Он отметил, что после неудачных попыток у американской стороны практически не осталось вариантов, кроме продолжения ударов с воздуха, и именно на этот сценарий, скорее всего, будет сделана ставка.

"Их единственная надежда – продолжение воздушных атак", – отметил аналитик.

При этом Хеннингсен считает, что эффективность подобных атак со временем неизбежно снизится. Одновременно с этим, как он подчеркнул, затраты Белого дома будут только расти, усиливая давление на военную и экономическую системы страны.

Он также указал, что если оценивать события с конца февраля, становится очевидно: положение США постепенно ухудшается сразу по нескольким направлениям. Речь идет не только о военных провалах, но и о политических последствиях, а также об экономических издержках, которые продолжают расти.

