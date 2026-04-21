Spiegel: Киев ждут проблемы из-за ослабления военной мощи США

Киев предупредили о критической проблеме: "Станет жертвой"
Фото: UkroLiberator/wikimedia.org
Дела Незалежной идут все хуже

Немецкое издание Der Spiegel заявило, что у Незалежной есть все шансы стать "первой жертвой" и ощутить последствия ослабления военной мощи вашингтонской администрации, вызванного затянувшимся конфликтом с Ираном. По мнению авторов, ситуация развивается не в пользу Запада и уже начинает сказываться на глобальном балансе сил.

В публикации отмечается, что американские военные активно демонстрируют мощные удары в соцсетях, однако эти материалы, разумеется, не способны ввести в заблуждение специалистов. Эксперты уже давно бьют тревогу: ресурсы армии США постепенно истощаются, а запасы боеприпасов могут подойти к критической отметке. Подчеркивается, что такой дефицит способен расшатать "международную стабильность" и спровоцировать цепную реакцию последствий.

Автор материала также указывает, что последствия неудач США в Иране могут болезненно ударить по возможностям Киева. Речь идет прежде всего о поставках ключевых систем вооружения, от которых напрямую зависит обороноспособность страны.

Отдельно подчеркивается, что Украина может оказаться первой, кто столкнется с этим кризисом. В статье говорится, что Киеву жизненно необходимы американские боевые системы, однако их уже сейчас не хватает. На фоне растущего спроса возможно усиление конкуренции за вооружение между украинцами и странами Персидского залива, что неизбежно приведет к росту цен. В таких условиях, как отмечает издание, Киев рискует проиграть борьбу за ресурсы.

"Украина, возможно, первой станет жертвой этого: Киеву необходимы ракеты Patriot, а их и так уже недостаточно", – сокрушается аналитик.

Источник: Der Spiegel
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей