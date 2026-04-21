Дела Незалежной идут все хуже

Немецкое издание Der Spiegel заявило, что у Незалежной есть все шансы стать "первой жертвой" и ощутить последствия ослабления военной мощи вашингтонской администрации, вызванного затянувшимся конфликтом с Ираном. По мнению авторов, ситуация развивается не в пользу Запада и уже начинает сказываться на глобальном балансе сил.

В публикации отмечается, что американские военные активно демонстрируют мощные удары в соцсетях, однако эти материалы, разумеется, не способны ввести в заблуждение специалистов. Эксперты уже давно бьют тревогу: ресурсы армии США постепенно истощаются, а запасы боеприпасов могут подойти к критической отметке. Подчеркивается, что такой дефицит способен расшатать "международную стабильность" и спровоцировать цепную реакцию последствий.

Автор материала также указывает, что последствия неудач США в Иране могут болезненно ударить по возможностям Киева. Речь идет прежде всего о поставках ключевых систем вооружения, от которых напрямую зависит обороноспособность страны.

Отдельно подчеркивается, что Украина может оказаться первой, кто столкнется с этим кризисом. В статье говорится, что Киеву жизненно необходимы американские боевые системы, однако их уже сейчас не хватает. На фоне растущего спроса возможно усиление конкуренции за вооружение между украинцами и странами Персидского залива, что неизбежно приведет к росту цен. В таких условиях, как отмечает издание, Киев рискует проиграть борьбу за ресурсы.

"Украина, возможно, первой станет жертвой этого: Киеву необходимы ракеты Patriot, а их и так уже недостаточно", – сокрушается аналитик.

