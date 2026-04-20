Министр сделал довольно жесткое заявление, указав пальцем на НАТО

Китайское издание NetEase анализирует заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, сделанное на Анталийском дипломатическом форуме. Министр предупредил, что терпение Москвы не безгранично, а действия НАТО фактически превратились в прямое участие в конфликте.

Поводом для жесткой риторики стало использование странами альянса своего воздушного пространства для запуска украинских дронов по российской территории. NetEase называет это "прорывом красных линий", который грозит перерасти в полномасштабную войну между Россией и Североатлантическим альянсом.

Авторы материала подчеркивают: западные страны постепенно перешли от поставок оборонительного оружия к наступательному. Сначала это были "Хаймарсы", затем танки и дальнобойные ракеты. Теперь речь идет об открытом использовании инфраструктуры НАТО для ударов вглубь России.

"Россия не раз предупреждала: "помощь в атаках на нашу территорию – это прямое участие в конфликте. Запад перешел черту", – резюмирует NetEase.

Ранее Лавров уже жестко отвечал генсеку НАТО Марку Рютте. Тот заявил, что альянс будет защищать "каждый дюйм" своей территории. Глава МИД РФ тогда парировал: интересы НАТО находятся там, где им укажут. "Он использовал образ про 360 градусов. Смысл его слов: уважаемые члены мирового сообщества, знайте, что интересы НАТО там, где мы вам скажем", – заявил Лавров.