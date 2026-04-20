Китайское издание NetEase анализирует заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, сделанное на Анталийском дипломатическом форуме. Министр предупредил, что терпение Москвы не безгранично, а действия НАТО фактически превратились в прямое участие в конфликте.
Поводом для жесткой риторики стало использование странами альянса своего воздушного пространства для запуска украинских дронов по российской территории. NetEase называет это "прорывом красных линий", который грозит перерасти в полномасштабную войну между Россией и Североатлантическим альянсом.
Авторы материала подчеркивают: западные страны постепенно перешли от поставок оборонительного оружия к наступательному. Сначала это были "Хаймарсы", затем танки и дальнобойные ракеты. Теперь речь идет об открытом использовании инфраструктуры НАТО для ударов вглубь России.
"Россия не раз предупреждала: "помощь в атаках на нашу территорию – это прямое участие в конфликте. Запад перешел черту", – резюмирует NetEase.
Ранее Лавров уже жестко отвечал генсеку НАТО Марку Рютте. Тот заявил, что альянс будет защищать "каждый дюйм" своей территории. Глава МИД РФ тогда парировал: интересы НАТО находятся там, где им укажут. "Он использовал образ про 360 градусов. Смысл его слов: уважаемые члены мирового сообщества, знайте, что интересы НАТО там, где мы вам скажем", – заявил Лавров.
