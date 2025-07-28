Лавров раскрыл свою фразу наступившей на ногу девушке на саммите БРИКС

Лавров раскрыл правду о скандальном инциденте на БРИКС
Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Дипломат отделался от публики шуткой

Спустя почти год после инцидента глава российского МИД Сергей Лавров раскрыл, что сказал после того, как во время саммита БРИКС в октябре девушка, проходя мимо, наступила ему на ногу. Дипломат уверяет, что никакого нецензурного заявления из его уст не звучало.

Напомним, видео со случившимся разлетелось по Сети. Публика предположила, что тогда Лавров выругался, пока глава Турции Реджеп Эрдоган обращался с благодарственной речью. После в российском дипломатическом ведомстве допустили, что министр мог сказать "Проходи быстрее".

Сам Лавров, вероятно, в шутку оправдался, что принял действия красивой девушки за флирт.

"И сказал, что скоро выйду покурить", – пояснил он.

Ранее Сергей Лавров заявил, что в НАТО углубляются разногласия.

Источник: РИА "Новости"

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