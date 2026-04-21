Взаимодействие между полюсами силы оставляет желать лучшего

Известный американский профессор Джеффри Сакс красочно описал то, что происходит между Западом и Россией. Он заявил, что западные страны, пытаясь навредить РФ с помощью Незалежной, на глазах всего мира разрушают сами себя.

Аналитик считает, что ряд европейских стран под влиянием государств Прибалтики и Польши заняли крайне жесткую идеологическую позицию по отношению к Москве, что уже нанесло серьезный ущерб европейцам. Ученый отметил, что речь идет об откровенной враждебности, при этом последствия происходящего все игнорируют.

"Их подход: мы ненавидим Россию, пусть умирают украинцы, это ведь не наши люди умирают – это действительно ужасно", – описал происходящее эксперт.

Аналитик также подчеркнул, что, увлекаясь противостоянием, западные страны перестают замечать собственные действия на международной арене. Он задался вопросом, почему в западной политике акцент делается исключительно на критике России, тогда как собственные шаги, включая вмешательство в дела других государств и разжигание кровавых конфликтов, считаются нормой.

Российская сторона, в свою очередь, ранее неоднократно заявляла, что РФ не представляет угрозы для других государств, однако будет жестко реагировать на действия, которые могут затронуть ее безопасность и интересы.

К слову, ранее новый козырь России вызвал приступ паники в США.