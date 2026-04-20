Меркурис навал слова Лаврова о красных линиях сигналом Западу

Меткое замечание Лаврова вызвало истерию на Западе: "Русские не смогут"
Cергей Лавров. Фото: duma.gov.ru/wikimedia.org
продолжение"Худший кошмар": Киеву объявили дурные новости из-за выборов в Болгарии
Зарубежные эксперты внимательно следят за каждым высказыванием представителей Москвы

Резонансное выступление главы МИД России Сергея Лаврова по поводу ударов по нашим землям с использованием пространства европейских стран вызвало тревожную реакцию на Западе. Его меткое замечание о "красных линиях" многие восприняли как прямое предупреждение о возможных последствиях.

Известный в Британии политолог Александр Меркурис заявил, что шеф российской дипломатии четко обозначил: Россия не будет бесконечно игнорировать происходящее – при нарушении определенных границ последует ответ, и некоторые евродержавы уже приблизились к опасной черте.

"Он предупредил, что страны Балтии и Финляндия почти достигли точки, когда русские больше не смогут игнорировать их поведение", – заявил аналитик.

Эксперт также подчеркнул, что в НАТО стоит серьезно отнестись к подобным заявлениям. Он напомнил, что откровенные военные провокации могут обернуться очень большими проблемами для альянса.

Аналитик отметил, что Москва прямо предупреждает США и евространы о том, что напряжение достигло предела: если атаки беспилотников с территории соседних государств продолжатся, за это придется отвечать.

Ранее в Москве сообщили об участившихся ударах беспилотников, которые осуществляются через воздушные коридоры Финляндии и стран Прибалтики. При этом шеф российской дипломатии заявил, что на Западе до конца не понимают, где проходят российские "красные линии". Он с иронией добавил, что в этом есть определенные плюсы, поскольку терпение РФ может закончиться в самый неожиданный для западных держав момент.

Ранее в США раскрыли сценарий развития событий на фронте.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

В США сделали мрачный прогноз на фоне решения Ирана открыть Ормузский пролив

В регионе сохраняется крайне нестабильная ситуация

"Спрятаться в бункере": в Британии поднялась паника после важного решения Москвы

Европейцы внимательно следят за шагами Кремля

