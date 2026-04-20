Telegraph предрек Киеву "худший кошмар" из-за выборов в Болгарии

"Худший кошмар": Киеву объявили дурные новости из-за выборов в Болгарии
Картинка: сгенерировано ИИ
Незалежных ждут новые проблемы

Результаты парламентских выборов в Болгарии вызвали обеспокоенность на Западе. По данным британских СМИ, возможное усиление позиций Румена Радева может самым неприятным для незалежных образом повлиять на уровень поддержки со стороны Европы и стать "худшим кошмаром для Киева".

Отмечается, что лидер партии "Прогрессивная Болгария", которая показывает высокий результат на выборах, может стать серьезным источником давления внутри ЕС – его приход к власти способен осложнить сохранение единой позиции евродержав по украинскому вопросу.

Автор материала Telegraph указывает, что после ухода Виктора Орбана с поста руководитель венгерского правительства именно Радев может занять нишу политика, скептически настроенного к поддержке Киева. По его мнению, это сильно изменит баланс мнений внутри Евросоюза.

Также подчеркивается, что болгарский политик в случае победы может воспользоваться правом вето. Это позволит ему тормозить решения о выделении помощи украинцам или блокировать новые антироссийские санкции.

В статье напоминают, что Радев ранее неоднократно выступал против поставок вооружений всушникам и призывал к поиску дипломатических решений конфликта. Его позиция рассматривается как потенциальный вызов для текущей политики ЕС.

Выборы в Болгарии прошли в воскресенье, сообщается, что Румен Радев пользуется высоким уровнем доверия и может одержать уверенную победу.

К слову, ранее меткое замечание Лаврова вызвало истерию на Западе.

Источник: Telegraph ✓ Надежный источник
По теме

В США сделали мрачный прогноз на фоне решения Ирана открыть Ормузский пролив

В регионе сохраняется крайне нестабильная ситуация

"Спрятаться в бункере": в Британии поднялась паника после важного решения Москвы

Европейцы внимательно следят за шагами Кремля

