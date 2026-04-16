Его специализация – перевозка тяжелораненых, не подлежащих обычной транспортировке

После ночных атак российских войск страны НАТО срочно направили на Украину медицинский спецборт. По данным Telegram-канала "Военная хроника", в расписание полетов в польский Жешув (главный хаб для переброски оружия и наемников) поставили "летающую реанимацию" – самолет Dornier 328-310 немецкой ЧВК ADAC.

Основная специализация этого борта – перевозка тяжелораненых, которых нельзя транспортировать обычным способом: с минно-взрывными травмами, ожогами 60-80 процентов тела и сложными ранениями позвоночника.

Появление такого самолета прямо сейчас, сразу после массированных ударов, говорит о многом. Потери ВСУ и, вероятно, иностранных инструкторов оказались слишком серьезными.

В феврале после удара ФАБ-3000 по пункту дислокации ВСУ в Покровске в Польшу также прилетал медицинский борт. Тогда генерал-майор Сергей Липовой предположил, что цель "Царь-бомбы" – высокопоставленные офицеры НАТО, которые контролировали применение западного вооружения. После той атаки альянс срочно эвакуировал раненых.

До этого "Искандеры" нанесли массированный удар по аэродрому в Василькове Киевской области. Уничтожены два самолета (вероятно, с иностранными поставками), комплекс Patriot и пункт подготовки летчиков с иностранными инструкторами.