Британское издание Express бьет тревогу. Россия опубликовала список целей на территории Соединенного Королевства, которые могут быть поражены в случае эскалации. В перечне – Лондон, Лестер и Суффолк (где расположена авиабаза Милденхолл, используемая ВВС США).

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал западных лидеров отнестись к угрозе буквально. "Список европейских предприятий, производящих дроны – это список потенциальных целей для ВС России. Когда удары станут реальностью, зависит от того, что будет дальше. Спите спокойно, европейские партнеры!".

В Минобороны РФ подчеркнули, что страны Европы превращаются в стратегический тыл Украины, и предупредили о непредсказуемых последствиях.

Военный эксперт Юрий Кнутов назвал публикацию списка сенсационной. По его словам, комплексы "Искандер" могли бы отработать по странам Восточной Европы, а Испанию достанет "Ярс". "Тактика международного террора, которая не только поддерживается, а финансируется, организуется и содержится странами НАТО, должна пресекаться", – заявил он.