Шурыгин: Россия может ответить Европе блокадой по примеру Ирана

На весь ЕС наберется лишь около 600 крылатых и баллистических ракет, которые дотянутся до границы

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с изданием "Военное дело" заявил, что у России есть чем ответить Европе. По его словам, европейские страны практически не имеют собственных средств, чтобы дотянуться до российской территории. На весь ЕС наберется лишь около 600 крылатых и баллистических ракет (Storm Shadow и Taurus), которые могут "чуть-чуть захватывать" границы РФ.

Шурыгин отметил, что по количеству авиации Европа превосходит Россию, но сейчас боевые самолеты – это лишь платформы для запуска, а запускать им нечего.

Эксперт предложил действовать "по примеру Ирана", который перекрыл Ормузский пролив. Если на Балтике будет достаточно морских беспилотников, туда "никто не сунется".

"У России есть чем отвечать Европе. И если задача будет поставлена, то она будет выполнена", – резюмировал он.

Европа уже ощутила последствия конфликта. После ночных ударов России страны НАТО срочно направили на Украину медицинский борт Dornier 328-310 для эвакуации тяжелораненых. Спецборт предназначен для перевозки людей с минно-взрывными травмами и ожогами 60-80 процентов тела. Ранее "Искандеры" уничтожили комплекс Patriot и два самолета на аэродроме в Василькове.