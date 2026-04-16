Министр армии США назвал Россию противником

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Во время слушаний в палате представителей США в очередной раз была поднята тема отношений между Белым домом и Кремлем. Министр армии Дэн Дрисколл не стал уходить от ответа и предельно ясно обозначил позицию вашингтонской администрации по отношению к Москве.
Отвечая на вопрос о том, как администрация президента Дональда Трампа воспринимает Россию – как союзника, противника или нейтральную сторону, государственный деятель был предельно честен.
"Противник", – без раздумий отрезал чиновник.
Министр не стал прибегать к дипломатическим приемам и озвучил позицию американских властей прямо и без прикрас.
При этом ранее российский главнокомандующий Владимир Путин отмечал, что в новой стратегии нацбезопасности США наша страна формально не обозначена как противник. В свою очередь, руководитель главного внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров указывал, что отношения между странами нельзя назвать полностью замороженными – контакты продолжаются, хотя не все из них становятся публичными.
К слову, ранее в Киеве сделали смелое заявление о Путине.
На весь ЕС наберется лишь около 600 крылатых и баллистических ракет, которые дотянутся до границы
Речь идет о списке потенциальных целей для ВС России