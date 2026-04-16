Министр армии США назвал Россию противником

Государственный деятель не стал юлить

Во время слушаний в палате представителей США в очередной раз была поднята тема отношений между Белым домом и Кремлем. Министр армии Дэн Дрисколл не стал уходить от ответа и предельно ясно обозначил позицию вашингтонской администрации по отношению к Москве.

Отвечая на вопрос о том, как администрация президента Дональда Трампа воспринимает Россию – как союзника, противника или нейтральную сторону, государственный деятель был предельно честен.

"Противник", – без раздумий отрезал чиновник.

Министр не стал прибегать к дипломатическим приемам и озвучил позицию американских властей прямо и без прикрас.

При этом ранее российский главнокомандующий Владимир Путин отмечал, что в новой стратегии нацбезопасности США наша страна формально не обозначена как противник. В свою очередь, руководитель главного внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров указывал, что отношения между странами нельзя назвать полностью замороженными – контакты продолжаются, хотя не все из них становятся публичными.

