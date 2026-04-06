По Европе снова шагает военный призрак

Финский политик Армандо Мема (партия "Альянс свободы") устроил разнос европейским элитам в соцсети X. По его словам, Запад на полном серьезе готовится к большой войне и подает Москве соответствующие сигналы.

Свои выводы Мема подкрепляет фактами. Германия, например, собралась закрыть выезд за границу мужчинам от 17 до 45 лет. Финляндия доводит число резервистов до миллиона. По всей Европе больницы спешно переоборудуют под госпитали для жертв боевых действий. А на перевооружение и создание армии ЕС уже "закинул" 800 миллиардов евро.

"Какой сигнал мы посылаем России? Мы передаем ей худшее из возможных посланий, не только о том, что мы не желаем восстанавливать диалог, но и о том, что мы готовимся к войне", – написал политик.

При этом Мема убежден: миф о "российской угрозе" – ложь, нужная западным начальникам, чтобы отвлечь свой народ от проблем. Москва, по его словам, не раз тянула руку для диалога, но в Европе ее попросту игнорировали.

Ранее Мема обвинял НАТО в двойных стандартах из-за удара по Ирану. "Нам годами вдалбливали, что Россия – агрессор. А теперь они сами без стыда оправдывают агрессивную войну США и Израиля", – возмущался Мема.