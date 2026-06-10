ВСУ ударили ракетами по Чебоксарам

Ракеты ударили по Чебоксарам: что известно к этому часу
Фото: www.pxhere.com
На месте работают спасатели

Ранним утром 10 июня мирный город Чебоксары оказались под ракетным ударом. Сейчас там активно работают экстренные службы, администрация уточняет сведения о пострадавших и последствиях атаки. В целях безопасности часть транспортной инфраструктуры пришлось оперативно перекрыть.

О вероломной атаке всушников сообщил руководитель Чувашии Олег Николаев. Он рассказал, что утром по городу ударили ракетами. Сейчас ведется оценка ущерба и сбор данных о возможных пострадавших. Также уточняется количество поврежденных объектов инфраструктуры.

На местах происшествий работают сотрудники экстренных и оперативных служб. В регионе продолжает действовать режим ракетной опасности.

Из-за сложившейся обстановки было временно перекрыто движение по проспекту Ивана Яковлева. Для городского транспорта ввели временную альтернативную схему движения. О возвращении транспорта на прежние маршруты власти пообещали сообщить дополнительно.

Ранее в Крыму пришлось эвакуировать все поезда.

Источник: Канал главы Чувашии Олега Николаева в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник
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