Артистка Наталья Земцова сравнила жизнь в Москве и Петербурге

Она рассказала, в каком городе ей больше нравится

Наталья Земцова призналась, что совершенно по-разному воспринимает жизнь в двух российских столицах. Оказалось, что Санкт-Петербург навевает ей тяжелые мысли, зато Москва постоянно держит в тонусе и не оставляет времени на уныние.

Звезда сериалов "Восьмидесятые", "Эпидемия" и "Инспектор Гаврилов" поделилась своими наблюдениями в беседе с журналистами. Она рассказала, что атмосфера Петербурга оказалась для нее слишком удручающей. Актриса отметила, что на настроение человека там дурно влияет не только сам город, но и общий эмоциональный фон окружающих людей.

Совсем иначе складывается жизнь артистки в Москве. Столичный ритм, наоборот, заставляет постоянно находиться в движении, решать рабочие вопросы и заниматься множеством дел одновременно.

Артистка подчеркнула, что в Москве практически невозможно позволить себе долго грустить или погружаться в размышления. Она добавила, что здесь люди постоянно куда-то спешат, каждый день расписан по минутам, что ей очень импонирует.