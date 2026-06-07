Артистка Наталья Земцова сравнила жизнь в Москве и Петербурге

Артистка Наталья Земцова сравнила жизнь в Москве и Петербурге
Наталья Земцова. Кадр: YouTube
Она рассказала, в каком городе ей больше нравится

Наталья Земцова призналась, что совершенно по-разному воспринимает жизнь в двух российских столицах. Оказалось, что Санкт-Петербург навевает ей тяжелые мысли, зато Москва постоянно держит в тонусе и не оставляет времени на уныние.

Звезда сериалов "Восьмидесятые", "Эпидемия" и "Инспектор Гаврилов" поделилась своими наблюдениями в беседе с журналистами. Она рассказала, что атмосфера Петербурга оказалась для нее слишком удручающей. Актриса отметила, что на настроение человека там дурно влияет не только сам город, но и общий эмоциональный фон окружающих людей.

Совсем иначе складывается жизнь артистки в Москве. Столичный ритм, наоборот, заставляет постоянно находиться в движении, решать рабочие вопросы и заниматься множеством дел одновременно.

Артистка подчеркнула, что в Москве практически невозможно позволить себе долго грустить или погружаться в размышления. Она добавила, что здесь люди постоянно куда-то спешат, каждый день расписан по минутам, что ей очень импонирует.

Источник: WomanHit ✓ Надежный источник

В конгрессе США запаниковали после сурового заявления Рубио о России

Отношения между двумя государствами остаются очень сложными

"Вали к себе, придурок!" Поляки накинулись на главу МИД Украины после скандала

Люди больше не могут молчать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей