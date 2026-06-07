Артистка Наталья Земцова сравнила жизнь в Москве и Петербурге

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Наталья Земцова призналась, что совершенно по-разному воспринимает жизнь в двух российских столицах. Оказалось, что Санкт-Петербург навевает ей тяжелые мысли, зато Москва постоянно держит в тонусе и не оставляет времени на уныние.
Звезда сериалов "Восьмидесятые", "Эпидемия" и "Инспектор Гаврилов" поделилась своими наблюдениями в беседе с журналистами. Она рассказала, что атмосфера Петербурга оказалась для нее слишком удручающей. Актриса отметила, что на настроение человека там дурно влияет не только сам город, но и общий эмоциональный фон окружающих людей.
Совсем иначе складывается жизнь артистки в Москве. Столичный ритм, наоборот, заставляет постоянно находиться в движении, решать рабочие вопросы и заниматься множеством дел одновременно.
Артистка подчеркнула, что в Москве практически невозможно позволить себе долго грустить или погружаться в размышления. Она добавила, что здесь люди постоянно куда-то спешат, каждый день расписан по минутам, что ей очень импонирует.
Отношения между двумя государствами остаются очень сложными
Люди больше не могут молчать