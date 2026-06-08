Гузеева выставила пикантное "голое" фото и ошарашила россиян

Гузеева выставила пикантное "голое" фото и ошарашила россиян
Лариса Гузеева. Фото: соцсети
Многих удивил поступок телезвезды

Лариса Гузеева вновь заставила публику бурно обсуждать себя. Звезда голубого экрана показала архивный снимок почти тридцатилетней давности, на котором предстала в весьма откровенном образе, чем вызвала настоящий шквал эмоций у подписчиков.

67-летняя артистка опубликовала черно-белую фотографию, сделанную, когда ей было 39 лет. В кадре дива позирует в неглиже. Образ красотки получился максимально провокационным.

В подписи к публикации телеведущая призналась, что не любит возвращаться к прошлому, однако этот снимок решила показать поклонникам. Она отметила, что, глядя на старую фотографию, вспомнила о времени, когда чувствовала себя легкой и свободной. Кроме того, артистка рассказала, что недавно избавилась от лишних контактов в своей телефонной книге и осталась довольна этим решением.

Фото: соцсети

Публика отреагировала неоднозначно. Одни пользователи заявили, что были шокированы увиденным, другие, напротив, засыпали Гузееву комплиментами. Некоторые признались, что сначала даже не узнали артистку на старом снимке, так сильно ее изменили годы.

К слову, ранее россиян удивила моложавая фотография Елены Воробей.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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