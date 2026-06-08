Елена Воробей удивила фанатов переменами во внешности — фото

Пожилая звезда сильно похорошела

Елена Воробей в свой день рождения произвела настоящий фурор в интернет-пространстве. Артистке исполнилось 59 лет, и ее свежая фотография вызвала бурное обсуждение в Сети – многие пользователи признались, что с трудом верят в возраст звезды.

На днях известная юмористка и актриса принимала поздравления от друзей, коллег и поклонников. В честь праздника артистка разместила в соцсетях новый снимок, на котором предстала в эффектном образе с аккуратной укладкой, легким макияжем и явно праздничным настроением.

Знаменитость отметила, что годы идут, но энергии и жизненного запала у нее по-прежнему хоть отбавляй. Артистка подчеркнула, что сцена остается важнейшей частью ее жизни, а музыка и юмор помогают справляться с любыми трудностями.

Также звезда поблагодарила поклонников за поддержку, внимание и теплые пожелания. В ответ подписчики засыпали ее комплиментами.

Многие отметили, что артистка выглядит значительно моложе своего возраста, а некоторые даже пошутили, что ей невозможно дать больше 35 лет.

Ранее в социальных сетях начали активно обсуждать перемены во внешности Анджелины Джоли.