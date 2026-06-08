Елена Воробей удивила фанатов переменами во внешности — фото

Елена Воробей удивила фанатов переменами во внешности — фото
Елена Воробей. Фото: АГН "Москва"
Пожилая звезда сильно похорошела

Елена Воробей в свой день рождения произвела настоящий фурор в интернет-пространстве. Артистке исполнилось 59 лет, и ее свежая фотография вызвала бурное обсуждение в Сети – многие пользователи признались, что с трудом верят в возраст звезды.

На днях известная юмористка и актриса принимала поздравления от друзей, коллег и поклонников. В честь праздника артистка разместила в соцсетях новый снимок, на котором предстала в эффектном образе с аккуратной укладкой, легким макияжем и явно праздничным настроением.

Фото: соцсети

Знаменитость отметила, что годы идут, но энергии и жизненного запала у нее по-прежнему хоть отбавляй. Артистка подчеркнула, что сцена остается важнейшей частью ее жизни, а музыка и юмор помогают справляться с любыми трудностями.

Также звезда поблагодарила поклонников за поддержку, внимание и теплые пожелания. В ответ подписчики засыпали ее комплиментами.

Многие отметили, что артистка выглядит значительно моложе своего возраста, а некоторые даже пошутили, что ей невозможно дать больше 35 лет.

Ранее в социальных сетях начали активно обсуждать перемены во внешности Анджелины Джоли.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Сказал лишнее о России и поплатился: у главы МИД Литвы начались проблемы

Министр зря не уследил со своим языком

Письмо Зеленского Путину вызвало скандал в Раде

Действия бывшего комика вызывают недоумение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей