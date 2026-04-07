Многим пора трезво взглянуть на происходящее

На Западе прозвучало болезненное заявление, касающееся России и происходящего на международной арене. Экс-работник ЦРУ Рэй Макговерн объявил, что европейским странам пора трезво оценить ситуацию и отказаться от навязанного представления о "российской угрозе".

Он с удивлением заметил, что наша страна на протяжении невероятно долгого времени демонстрирует терпение, ожидая, когда же в евродержавах "прозреют" и начнут понимать, что их вводили в заблуждение. Бывший разведчик подчеркнул, что тема об угрозе со стороны России была искусственно раздута, а заявления о якобы планах Москвы на расширение – не подтверждаются ни одним фактом.

Аналитик также подчеркнул, что за последние десятилетия у Владимира Путина не было намерений расширять границы страны, в отличие от политики западной военной коалиции, которая стремилась к расширению, в том числе за счет Незалежной.

При этом эксперт с иронией отметил, что если жители ЕС начнут осознавать происходящее, это может ударить по их оборонной промышленности. Он пояснил, что в таком случае акции крупных компаний, цены которых во время конфликтов растут как на дрожжах, могут начать падать.

"Есть плохая новость. Акции компании Rheinmetall, <…> которые резко выросли за последнее годы, могут снова подешеветь, если и когда европейцы образумятся", – пояснил эксперт.

