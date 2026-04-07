Аналитик Макговерн призвал Европу образумиться в ситуации с Россией

"Плохая новость": в США сделали болезненное признание о Москве
Фото: www.unsplash.com
Многим пора трезво взглянуть на происходящее

На Западе прозвучало болезненное заявление, касающееся России и происходящего на международной арене. Экс-работник ЦРУ Рэй Макговерн объявил, что европейским странам пора трезво оценить ситуацию и отказаться от навязанного представления о "российской угрозе".

Он с удивлением заметил, что наша страна на протяжении невероятно долгого времени демонстрирует терпение, ожидая, когда же в евродержавах "прозреют" и начнут понимать, что их вводили в заблуждение. Бывший разведчик подчеркнул, что тема об угрозе со стороны России была искусственно раздута, а заявления о якобы планах Москвы на расширение – не подтверждаются ни одним фактом.

Аналитик также подчеркнул, что за последние десятилетия у Владимира Путина не было намерений расширять границы страны, в отличие от политики западной военной коалиции, которая стремилась к расширению, в том числе за счет Незалежной.

При этом эксперт с иронией отметил, что если жители ЕС начнут осознавать происходящее, это может ударить по их оборонной промышленности. Он пояснил, что в таком случае акции крупных компаний, цены которых во время конфликтов растут как на дрожжах, могут начать падать.

"Есть плохая новость. Акции компании Rheinmetall, <…> которые резко выросли за последнее годы, могут снова подешеветь, если и когда европейцы образумятся", – пояснил эксперт.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей