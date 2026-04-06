Зеленский выдвинул Западу требование после ночных ударов ВС России

Европа должна и дальше обеспечивать Киев всем необходимым, заявил он

Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь обратился к западным партнерам после ночных атак российских войск. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсетях.

По словам Зеленского, ВС России атаковали Одессу ударными дронами, а также нанесли удары по энергетической инфраструктуре в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепровской областях. Украинская сторона утверждает, что всего за ночь было выпущено более 140 беспилотников.

В этой связи Зеленский призвал западных партнеров к более активным действиям. "Сейчас всем партнерам необходимо вместе усиливать защиту неба. Это ежедневная работа всех, а не только Украины", – заявил он.

В Минобороны России подтвердили факт нанесения ударов. В ведомстве уточнили, что поражалась инфраструктура военных аэродромов, объекты топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Всего, по данным российского обронного ведомства, в ночь на 6 апреля было поражено 148 районов.

Зеленский ранее уже обозначал свои ожидания от союзников в вопросе ПВО. Он заявил, что Киев рассчитывает получить современные системы противоракетной обороны, аналогичные тем, что стоят на вооружении стран Ближнего Востока. Речь идет о комплексах THAAD, которых нет ни у Украины, ни у европейских государств. Стоимость одной батареи такого комплекса достигает нескольких миллиардов долларов.