Зеленский выдвинул Западу требование после ночных ударов ВС России

Зеленский устроил Западу истерику после ночных ударов ВС России
Фото: commons.wikimedia.org
Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь обратился к западным партнерам после ночных атак российских войск. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсетях. 

По словам Зеленского, ВС России атаковали Одессу ударными дронами, а также нанесли удары по энергетической инфраструктуре в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепровской областях. Украинская сторона утверждает, что всего за ночь было выпущено более 140 беспилотников. 

В этой связи Зеленский призвал западных партнеров к более активным действиям. "Сейчас всем партнерам необходимо вместе усиливать защиту неба. Это ежедневная работа всех, а не только Украины", – заявил он. 

В Минобороны России подтвердили факт нанесения ударов. В ведомстве уточнили, что поражалась инфраструктура военных аэродромов, объекты топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Всего, по данным российского обронного ведомства, в ночь на 6 апреля было поражено 148 районов. 

Зеленский ранее уже обозначал свои ожидания от союзников в вопросе ПВО. Он заявил, что Киев рассчитывает получить современные системы противоракетной обороны, аналогичные тем, что стоят на вооружении стран Ближнего Востока. Речь идет о комплексах THAAD, которых нет ни у Украины, ни у европейских государств. Стоимость одной батареи такого комплекса достигает нескольких миллиардов долларов. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
По теме

"Беспрецедентные потери": в США затряслись от ужаса после хода Ирана

Американцы во многом просчитались

"Эпштейн жив": Маск сделал сенсационное заявление

Самый грязный скандал современности продолжают активно обсуждать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей