Дальнобойное оружие Тегерана достанет и до Киева

Киевский режим должен быть готов к нанесению удара с иранской стороны, считает народный депутат Украины Федор Вениславский. По словам украинского парламентария, ракеты Ирана могут преодолеть не одну тысячу километров.

"И мы видим, что действительно есть примеры, когда их ракеты летят на несколько тысяч километров, и до Украины они могут гипотетически доставать", – приводит его слова "МК", ссылаясь на украинское издание.

При этом он призвал не паниковать и заявил, что ракеты Ирана не превосходят российские, с которыми ПВО Украины уже имеют опыт противодействия. Однако игнорирование угрозы недопустимо.

Вениславский также прокомментировал участие Киева в делах Персидского залива. Депутат заявил, что Украина якобы помогает защищать мирное население от иранских атак, но не поставляет оружие для ударов по самой территории Ирана.

Кстати, ранее военный эксперт Александр Артамонов уже предупреждал главу киевского режима Владимира Зеленского о серьезных рисках. По его словам, иранский спецназ "Аль-Кудс" способен ликвидировать высокопоставленных политиков, и если Киев продолжит вмешиваться в ближневосточный конфликт, Зеленский может стать мишенью.