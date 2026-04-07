Украинцы сознательно затягивают процесс

Несмотря на плачевное положение всушников, киевский режим отвергает возможность завершить кровопролитный конфликт миром и всячески затягивает процесс. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский не спешит идти на диалог не случайно – государственный деятель назвал истинную причину такого поведения бывшего комика.

Представитель Крыма уверен, что киевский верховод намеренно откладывает возможность мирного урегулирования, поскольку пытается добиться для себя и своего ближайшего окружения личных гарантий безопасности. Это единственное, что интересует очень переживающего за свою жизнь политика – без таких условий переговорный процесс вряд ли сдвинется с места.

Ранее официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что переговорный процесс сейчас находится на паузе, а у американской страны, занятой ближневосточным конфликтом, есть и "другие приоритеты".

Константинов также обратил внимание на то, что западные страны пока не спешат предоставлять какие-либо гарантии безопасности украинскому руководству. Все это и становится ключевым фактором, тормозящим возможное достижение договоренностей.

А недавно Зеленский выдал новое наглое требование к Западу.