Киевский режим резко обострил обстановку на международной арене

Вероломное нападение всушников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума вызвало взрыв бешенства в Казахстане. Экс-помощник руководителя местного Минэнерго Олжас Байдильдинов заявил, что действия киевского режима вышли за все допустимые рамки.

Он отметил, что удар по объектам КТК означает пересечение "красных линий". Аналитика также сильно удивило, что даже присутствие на атакованной территории международных организаций не стало сдерживающим фактором для всушников.

Эксперт также сообщил, что нанесенный ущерб превысил два миллиарда долларов. Кроме того, он подчеркнул, что казахстанские власти неоднократно заявляли о своем нейтральном статусе в вопросах, связанных с конфликтом в Незалежной, однако украинская сторона проигнорировала этот "нюанс".

Ранее стало известно, что дроны ВСУ атаковали морской перевалочный комплекс в Новороссийске. В главном оборонном ведомстве нашей страны подчеркнули, что целью было нарушение стабильности мирового рынка углеводородов и срыв поставок топлива в ЕС.

КТК является ключевой артерией для поставок нефти с Каспия на мировые рынки. Его мощность достигает 83 миллионов тонн в год, при этом для Казахстана он имеет стратегическое значение, так как обеспечивает более 80% экспорта государства.

К слову, ранее стало известно, как Финляндия заплатила за подлый удар в спину России.