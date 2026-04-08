Константинов посоветовал странам Прибалтики внять предупреждению РФ по БПЛА

В Крыму выставили странам Прибалтики жесткое требование
Картинка: сгенерировано ИИ
Прибалты продолжают обострять ситуацию

В Крыму жестко отреагировали на действия стран Балтии, связанные с открытием неба для всушных дронов. Глава парламента региона Владимир Константинов призвал прибалтийские государства не игнорировать сигнал Москвы и отнестись к нему максимально серьезно.

Поводом для такого заявления стало предупреждение, ранее озвученное официальной представительницей главного внешнеполитического ведомства нашей страны Марией Захаровой. Она сообщала, что Россия официально предупредила страны Балтии о последствиях из-за их решения открыть воздушные коридоры для пролета БПЛА ВСУ, которые могут использоваться для атак по территории РФ.

Константинов, комментируя ситуацию, подчеркнул, что прибалтийским странам стоит осознать всю серьезность ситуации, поскольку никто не собирается вести с ними длительные переговоры или уговаривать изменить позицию.

Он также добавил, что такие шаги со стороны Латвии, Литвы и Эстонии выглядят как откровенно недружественный курс по отношению к России и свидетельствуют о сознательном обострении ситуации.

К слову, ранее в Эстонии раскрыли, откуда летели дроны ВСУ при атаке по Ленинградской области.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
