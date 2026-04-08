Боевики действуют максимально подло

Российские военные медики, которые отдают долг Родине на передовой, начали часто сталкиваться с тем, что ранения наших бойцов становятся все более тяжелыми и непредсказуемыми. Хирург с позывным "Балтика", служащий в составе медроты 11-го танкового полка, рассказал о том, какие поражающие элементы ему приходится извлекать из тел раненых бойцов. Врач раскрыл жуткие подробности подлости всушников.

Оказалось, незалежные боевики наполняют боеприпасы не только стандартными осколками. Внутри находят обрезанные болты, винты, шурупы и даже куски колючей проволоки, которые при взрыве разлетаются во все стороны и наносят множественные, хаотичные повреждения.

Медик отметил, что подобные ранения очень опасны из-за своей непредсказуемости. Он объяснил, что внешне входное отверстие может быть небольшим, однако внутри тела осколки наносят длинные, сложные повреждения, и заранее понять траекторию раневого канала практически невозможно.

Также хирург добавил, что мелкие поражающие элементы представляют наибольшую угрозу. По его наблюдениям, такие фрагменты способны перемещаться внутри организма, усложняя диагностику и лечение, в итоге работа с каждым таким ранением становится настоящим испытанием для врачей.

Он добавил, что главная сложность заключается в том, что заранее невозможно определить, какой именно предмет оказался внутри и как он поведет себя в теле, поэтому каждая операция требует максимальной концентрации и высочайшего профессионализма хирургов.

