Дандыкин призвал ударить "Орешником"по Киеву после атаки на порт Приморск

Фото: freepik.com (сгенерировано ИИ)
Иначе режим Зеленского будет и дальше бить по российской энергоинфраструктуре

В ночь на 23 марта украинские беспилотники атаковали нефтеналивной порт Приморск в Ленинградской области – один из крупнейших перевалочных пунктов для экспорта российской нефти. В результате удара загорелась емкость с топливом. За сутки на этом направлении ПВО уничтожила более 60 дронов, передает "МК".

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, беспилотники запускали не из Прибалтики, как предполагали некоторые, а с территории Украины – из Черниговской области. Они обошли Белоруссию, пролетели через Псковскую и Новгородскую области и вышли на цель. Эксперт отметил, что у ВСУ появились новые дроны с дальностью до 1200 километров и боезарядом до 50 килограммов.

"У противника такого "добра", к сожалению, много. Производство, очевидно, находится в Европе – в Чехии, Прибалтике. Штампуют сотнями в день", – сказал Дандыкин.

Он также подчеркнул, что после атаки на российский газовоз в Средиземном море Киев окончательно обнаглел от безнаказанности. Поэтому в отсутствие адекватного ответа режим Владимира Зеленского и в дальнейшем будет таким образом терроризировать территорию РФ.

"Если мы не дадим адекватный ответ, пусть тем же "Орешником", то они и дальше будут нас терроризировать, причем в возрастающем масштабе. Надо комбинированно бить по газохранилищам, уничтожать к чертовой матери", – высказался эксперт.

По его словам, необходимо ликвидировать операторов дронов, центры управления и места производства, а также наносить удары по центрам принятия решений в Киеве.

Источник: "МК" ✓ Надежный источник
