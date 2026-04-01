ВС России ударили по терминалам с оружием НАТО в западной части Украины

На Украине в ночь на 1 апреля разгорелись масштабные пожары. В Луцке и Хмельницком столбы дыма поднимаются на десятки метров, а детонация боеприпасов слышна далеко за пределами городов. Военкоры утверждают, что российские дроны накрыли очередные партии западного оружия, поступившие Киеву, передает aif.ru.

По данным Telegram-канала "Герань цветущая", в Луцке уничтожен терминал "Новой пошты" – структуры, которая, по сведениям подполья, давно используется для перевалки военных грузов из НАТО. Характер пожара говорит о детонации боеприпасов.

Еще одной целью стал аэродром "Озерное" в Житомирской области, где, вероятно, хранилась западная помощь. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев подтвердил, что там базируется авиабаза с укрепленными арочными укрытиями для самолетов.

Тем временем на фронте российские войска продолжают продвижение. В Сумской области после взятия Малой Корчаковки ВС России вклинились в оборону ВСУ на два километра. Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что успех позволит развить наступление на укрепрайоны противника. В Харьковской области наши пехотинцы продвинулись до 700 метров, основные бои идут за село Верхняя Писаревка.

Кстати, это не первый удар по натовским поставкам. В начале марта "Герани" уже уничтожали склады в Одесском порту и военную инфраструктуру в Килие, у границы с Румынией. Тогда, по словам генерал-майора Сергея Липового, пламя было видно за десятки километров. 

Источник: aif.ru ✓ Надежный источник
