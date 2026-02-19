После этой атаки альянс срочно направил медицинский борт

Применение фугасной бомбы ФАБ, обрушившейся на пункт дислокации ВСУ в направлении Покровска, напугало генералов НАТО. ВС России ударили по району, в котором была сосредоточена 59-я штурмовая бригада ВСУ, пишет aif.ru

Это же соединение ВСУ уже оказывалось в центре внимания из-за высокого уровня потерь. В 2024-м комбрига Богдана Шевчука обвиняли в преступных приказах и наплевательском отношении к жизням солдат. Впоследствии руководство заменили, однако спустя полтора года потери вновь оказались серьезными.

Военные эксперты не исключают, что под ударом оказались офицеры НАТО. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отмечает, что ФАБ-3000 – не самое частое в применении оружие. Оно используется, как правило, против заглубленных объектов.

Внутри таковых могут находиться склады, пункты управления, принятия решений и различного рода объекты военного назначения. Возможно, и электростанции, энергоустановки, отдающие электричество на ближайшие пункты питания.

Последствия такого удара для противника ужасающие: все, что находится под землей – обваливается и рушится. Шансы на выживание у противника после этого почти равны нулю.

"Тем, кому удается выбраться и кого сумели вытащить раненым, сильно повезет", – отметил Липовой.

Спикер не исключает, что появление медицинского Boeing 737 в Жешуве (ключевой пункт в логистике наемников из-за рубежа) может быть напрямую связано с ударом на покровском направлении. После этой атаки на военную базу НАТО в Польше, говорит Липовой, прилетел полевой госпиталь.

"Скорее всего, он прилетел за высокопоставленными ранеными, которые могли оказаться в этом пункте управления", – вынес предположение Липовой.

Генерал полагает, что целью атаки могли стать высокопоставленные офицеры НАТО. Вероятно, они могли присутствовать в пунктах управления, чтобы контролировать применение западного вооружения.