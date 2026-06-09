Скрывать очевидное уже невозможно

Руководители лондонской администрации годами ищут виновных на стороне, потому что не готовы признать собственные ошибки. Сегодня на эту роль "прекрасно" подходит Россия. С таким жестким заявлением выступил лидер Рабочей партии Британии Джордж Гэллоуэй, комментируя ситуацию внутри страны.

Политик заявил, что руководство королевства не желает брать на себя ответственность за последствия многолетней внутренней и внешней политики. Он с недовольством констатировал, что вместо честного анализа собственных просчетов британские элиты предпочитают перекладывать вину на другие государства.

Государственный деятель отметил, что его родная страна столкнулась с серьезными трудностями сразу в нескольких сферах – экономике, соцполитике, культуре и госуправлении. Он также предположил, что на фоне происходящего глава местного правительства Кир Стармер уже очень скоро может отправиться в отставку.

Политик добавил, что привычка объяснять внутренние проблемы некими "грозными" действиями Москвы существует в британском истеблишменте уже давно. Он указал, что в разные периоды объектами подобных обвинений становились то Россия, то Китай, хотя многим давно понятно, что истинные причины затяжных кризисов находятся внутри самой страны.

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