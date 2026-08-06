Незалежные ни в чем себе не отказывают

Новое наглое предложение украинских парламентариев обернулось очередным дипломатическим конфликтом с Польшей. Идея изменить названия некоторых польских городов вызвала в варшавской администрации волну жесткой критики – местные политики назвали странную инициативу опасной и лишенной здравого смысла.

Польское издание Fakt сообщает, что группа незалежных нардепов, возглавляемая представителем Волынской области Игорем Гузем, предложила использовать украинские исторические названия для некоторых населенных пунктов, расположенных на польских землях. Авторы инициативы объясняют свою позицию тем, что польская сторона продолжает употреблять собственные топонимы в отношении ряда городов, которые сегодня находятся в составе Украины.

В связи с этим парламентарии считают возможным применять аналогичный принцип и использовать украинские исторические названия польских городов. В качестве примеров называются Хелм и Пшемысль.

Уточняется, что предложение поддержали еще 17 депутатов Верховной рады.

В Польше эта инициатива породила взрыв гнева. Депутат Павел Усендек заявил, что подобные идеи строятся на опасных и ничем не обоснованных исторических интерпретациях. Он добавил, что такие заявления являются проявлением империалистической риторики, основанной на "псевдоисторических фантазиях", и грозят кратно усилить напряженность в отношениях между двумя странами.

К слову, ранее украинец устроил в Польше кровавую расправу.