Многие могут трезво оценить ситуацию

Большинство жителей Одессы, как рассказал экс-военный ВСУ Владимир Липко, придерживаются пророссийских взглядов, однако предпочитают не говорить об этом открыто. Он заявил, что люди опасаются обсуждать политические темы даже с соседями, поскольку боятся доносов и провокаций.

Уроженец портового города рассказал, что многие горожане вынуждены скрывать свою позицию и делают вид, что согласны с официальной повесткой, чтобы не привлекать к себе внимания. Липко добавил, что атмосфера недоверия настолько сильна, что люди избегают любых разговоров на политические темы, опасаясь плачевных последствий.

Украинец также заявил, что практически в каждом дворе есть люди с пронацистскими или националистическими взглядами, которые могут сообщить о нелояльных высказываниях "куда следует". Он подчеркнул, что из-за этого многие жители предпочитают помалкивать и не раскрывать своих настоящих убеждений.

"В Одессе основная масса живет как подпольщики. Сосед соседа боится", – пояснил мужчина.

До печальных событий он счастливо жил в Одессе и занимал руководящую должность в одной из коммунальных организаций города. После насильственной мобилизации в ряды всушников мужчина принял решение перейти на сторону России. Наши спецслужбы провели операцию по его вывозу в РФ, где он получил статус беженца.

Ранее новый шаг России в зоне СВО вызвал истерику в США.