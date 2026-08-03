Пранкеры рассказали детали беседы с Меркель

Чудовищное признание: что пранкеры услышали от Меркель
Ангела Меркель. Фото: Kai Mörk. www.securityconference.de (Description)/wikimedia.org
Немка выдала все как на духу

Известные российские любители розыгрышей Вован и Лексус рассказали подробности прелюбопытной беседы с экс-главой немецкого кабмина Ангелой Меркель. Они сообщили, что во время разговора политик в конце концов признала: Минские соглашения изначально не рассматривались как путь к миру, а использовались лишь для того, чтобы выиграть время и усилить всушников.

Прославившиеся на беседах с высокопоставленными лицами россияне сообщили, что подготовка к диалогу со столь важной персоной заняла почти целый месяц. Они отметили, что сразу выйти напрямую на политика такого уровня невозможно, поэтому сначала они общались с представителями ее окружения, затем вели продолжительную переписку по электронной почте и лишь после этого смогли организовать созвон.

Разговор с немкой проходил от имени бывшего украинского лидера Петра Порошенко*. Для беседы она предоставила собственного переводчика и с самого начала попросила сохранить содержание переговоров в тайне.

Пранкеры заявили, что, несмотря на нежелание фрау обсуждать щекотливую тему, ее все же удалось вывести на чистую воду. В итоге собеседница призналась: Минские соглашения были нужны лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время вооружить Украину. Проведенная беседа стала одной из самых значимых в практике пранкеров, поскольку прозвучавшее в ней чудовищное признание на многое открыло глаза.

Ранее нахальное заявление Зеленского о Путине вызвало недоумение на Западе.

*внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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