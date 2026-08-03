После развода Самойлова не может найти ответ на главный вопрос сына

Знаменитость очень переживает за психику наследников

После расставания с Джиганом Оксана Самойлова столкнулась с большой проблемой, которая оказалась для нее чуть ли не тяжелее самого развода. Самый болезненный вопрос ей регулярно задает шестилетний сын Давид. Как призналась блогер, она до сих пор не нашла ответа, который не причинил бы ребенку боль.

Маленький наследник постоянно интересуется, почему мама решила уйти от отца. А знаменитость очень боится случайно ранить ребенка или испортить его отношение к папе.

Звезда социальных сетей рассказала, что старается крайне осторожно подбирать слова. Для нее важно объяснить произошедшее так, чтобы у сына не возникло чувства вины, обиды или ощущения, будто он стал причиной перемен в семье.

При этом звезда отмечает, что старшие дети гораздо спокойнее воспринимают развод родителей. Она уточнила, что они уже достаточно взрослые, чтобы понимать ситуацию, поэтому практически не возвращаются к этой теме и не задают сложных вопросов.

Несмотря на расставание, девушка вместе с бывшим возлюбленным продолжают совместно участвовать в воспитании детей. Блогер подчеркнула, что развод супругов не должен разрушать отношения ребенка с отцом, поэтому оба родителя стараются сохранить для детей привычную семейную атмосферу.